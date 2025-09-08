Посольство предупредило россиян об опасной ситуации в Непале из-за протестов

Издание отмечает, что 8 сентября полиция применила резиновые пули и водометы для разгона демонстрантов, выступавших против коррупции и ограничений в интернете. По словам представителя полиции, пострадали не менее 40 человек. Очевидцы отмечают, что протестующие временно захватили здание службы безопасности и пытались пройти к парламенту, после чего были разогнаны.