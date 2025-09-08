Посольство предупредило россиян об опасной ситуации в Непале из-за протестов
В столице Непала Катманду введен комендантский час из-за массовых молодежных демонстраций. Посольство России в Непале призвало граждан РФ соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на улицы.
«В целях вашей безопасности настоятельно просим воздержаться от выхода на улицы до отдельного уведомления властей Непала», – говорится в сообщении дипмиссии.
При экстренной необходимости россиянам рекомендовано звонить на номер круглосуточной связи посольства.
По информации The New York Times, акции протеста проходят на фоне запрета десятков соцсетей, включая Facebook
Издание отмечает, что 8 сентября полиция применила резиновые пули и водометы для разгона демонстрантов, выступавших против коррупции и ограничений в интернете. По словам представителя полиции, пострадали не менее 40 человек. Очевидцы отмечают, что протестующие временно захватили здание службы безопасности и пытались пройти к парламенту, после чего были разогнаны.