В Подмосковье зафиксировали «радиационные» туманы
На севере Московской области утром 8 сентября был виден так называемый радиационный туман, никак не связанный с радиоактивностью, рассказал «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Почему "радиационный"? Земля нагревается, поглощая солнечную радиацию. Эта лучистая энергия солнца идет на нагревание верхних слоев почвы и воды, а от них и воздуха. Нагретая земная поверхность и нагретая атмосфера, в свою очередь, сами излучают невидимую инфракрасную радиацию», – объяснил Тишковец.
Он добавил, что затем земля и воздух охлаждаются, отчего происходит конденсация водяного пара и образуется туман. Помимо этого, длинноволновая радиация излучается верхними слоями почвы и воды, а также растительностью.
Синоптик подчеркнул, что это инфракрасная «радиация», которую человек не воспринимает глазом, она не губительна для его организма. Туманы произошли из-за малооблачной погоды и закритической влажности воздуха в Подмосковье. В 6:00 мск такое явление природы было отмечено в Клину, Волоколамске и Дмитрове.