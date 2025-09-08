Газета
Общество

Новая работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне

Ведомости

Бэнкси изобразил на стене здания Королевского суда в Лондоне судью в парике и мантии, избивающего безоружного протестующего судейским молотком. Он опубликовал фото работы в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Королевский суд. Лондон», – подписал работу Бэнкси.

По данным Independent, изображение уже закрыли большими листами черного пластика и двумя металлическими ограждениями. Работу охраняют сотрудники службы безопасности.

В августе 2024 г. Бэнкси представил семь новых работ за неделю, посвятив серию животным. Среди них – стритарт с двумя пеликанами, поедающими рыб в районе Уолтемстоу на востоке Лондона, работа с силуэтами обезьян, висящих на железнодорожном мосту через улицу Брик-Лэйн на востоке города, два слона, тянущиеся друг к другу хоботами из забитых окон на стене дома в Челси, и др.

