Новая работа Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне

В августе 2024 г. Бэнкси представил семь новых работ за неделю, посвятив серию животным. Среди них – стритарт с двумя пеликанами, поедающими рыб в районе Уолтемстоу на востоке Лондона, работа с силуэтами обезьян, висящих на железнодорожном мосту через улицу Брик-Лэйн на востоке города, два слона, тянущиеся друг к другу хоботами из забитых окон на стене дома в Челси, и др.