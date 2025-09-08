Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Под Калининградом нашли обезглавленного гендиректора компании по добыче солей

Ведомости

Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей обнаружили без головы недалеко от поселка Солнечное в Гурьевском районе под Калининградом. Информацию об этом «Ведомостям» подтвердили в региональном управлении СКР.

Погибшим является гендиректор компании «К-поташ сервис» Алексей Синицын, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. Причиной смерти, по его данным, мог стать суицид.

Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.

Сейчас следователи проводят проверку, выясняя обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, на теле жертвы были следы травм.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь