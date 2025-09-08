Под Калининградом нашли обезглавленного гендиректора компании по добыче солей
Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей обнаружили без головы недалеко от поселка Солнечное в Гурьевском районе под Калининградом. Информацию об этом «Ведомостям» подтвердили в региональном управлении СКР.
Погибшим является гендиректор компании «К-поташ сервис» Алексей Синицын, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. Причиной смерти, по его данным, мог стать суицид.
Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.
Сейчас следователи проводят проверку, выясняя обстоятельства произошедшего. По данным СМИ, на теле жертвы были следы травм.