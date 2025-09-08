Детей в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами
Все чаще новорожденных в Подмосковье называют старославянскими именами, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. Его слова приводит пресс-служба возглавляемого им ведомства.
«Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так, для мальчиков родители все чаще выбирают имена – Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава», – уточнил министр.
Кроме того, в ведомстве отметили растущую тенденцию старославянских имен-двойников. Среди них в пресс-службе назвали пары Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира и т. д.
Министерство также напомнило, что для жителей Московской области существует возможность оформления выплаты на сумму 20 000 руб. по случаю рождения ребенка или получения подарочного набора на ту же сумму. Он включает в себя необходимые вещи для первого года жизни малыша.