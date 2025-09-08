Умер научный руководитель Института авиационных систем РАН Евгений Федосов

Федосов родился 14 мая 1929 г. в Москве. В 1952 г. он окончил МГТУ имени Баумана. С 1953 по 1954 г. служил старшим лаборантом в том же вузе. С 1954 по 1959 г. работал в НИИ-2 на инженерных должностях, а в 1956 г. защитил диссертацию кандидата технических наук. С 1959 по 1970 г. Федосов был заместителем руководителя института, в 1969 г. ему присвоили звание профессора.