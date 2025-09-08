Умер научный руководитель Института авиационных систем РАН Евгений Федосов
На 97-м году скончался научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов. Об этом говорится в сообщении на сайте академии.
В РАН рассказали, что церемония прощания с Федосовым состоится 11 сентября в 11:00 мск на мемориальном кладбище в Мытищах.
Президент РАН, академик Геннадий Красников выразил соболезнования родным и близким Федосова. Он отметил талант академика, а также его вклад в повышение обороноспособности России и разработку комплексов вооружения для страны.
Федосов родился 14 мая 1929 г. в Москве. В 1952 г. он окончил МГТУ имени Баумана. С 1953 по 1954 г. служил старшим лаборантом в том же вузе. С 1954 по 1959 г. работал в НИИ-2 на инженерных должностях, а в 1956 г. защитил диссертацию кандидата технических наук. С 1959 по 1970 г. Федосов был заместителем руководителя института, в 1969 г. ему присвоили звание профессора.
С 1970 по 2001 г. служил начальником ГосНИИАС. Одновременно работал заведующим кафедрой Московского физико-технического института. 15 марта 1979 г. Федосова избрали членом-корреспондентом АН СССР по отделению механики и процессов управления, 26 декабря 1984 г. его избрали академиком АН СССР. В 1988 г. стал заведующим кафедрой в МИРЭА.
В 2001–2006 г. – генеральный директор ГосНИИАС, с 2006 г. – научный руководитель – первый заместитель генерального директора. С апреля 2009 г. – генеральный секретарь, позднее – член Наблюдательного совета Союза авиапроизводителей России.