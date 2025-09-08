На 103-м году жизни скончалась филолог-классик Аза Тахо-Годи

С 1959 г. работала на кафедре классической филологии филфака МГУ, в 1962–1996 гг. возглавляла ее. В последние годы продолжала преподавать. Являлась председателем правления Культурно-просветительского общества «Лосевские беседы», в 2004 г. по ее инициативе был открыт «Дом А.Ф. Лосева» в Москве.