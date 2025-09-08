Газета
Общество

На 103-м году жизни скончалась филолог-классик Аза Тахо-Годи

Ведомости

На 103-м году жизни скончалась филолог-классик, заслуженный профессор МГУ Аза Тахо-Годи. Об этом сообщает Русский ПЕН-центр на своем сайте.

Аза Тахо-Годи родилась в 1922 г. в Махачкале, окончила МГПИ и всю жизнь посвятила изучению античной литературы. Была доктором филологических наук, автором более 800 научных публикаций, составителем и редактором фундаментальных изданий античных текстов, включая полное собрание сочинений Платона на русском языке.

С 1959 г. работала на кафедре классической филологии филфака МГУ, в 1962–1996 гг. возглавляла ее. В последние годы продолжала преподавать. Являлась председателем правления Культурно-просветительского общества «Лосевские беседы», в 2004 г. по ее инициативе был открыт «Дом А.Ф. Лосева» в Москве.

Тахо-Годи награждена орденом Почета, почетной грамотой президента РФ, а также высокими наградами Русской православной церкви. В 1993 г. ей было присвоено звание заслуженного профессора МГУ, а в 1998 г. – заслуженного деятеля науки РФ.

