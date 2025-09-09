Свердлина заочно приговорили к шести годам колонии за фейки о ВС РФ
Правозащитника Григория Свердлина
«Иноагент Свердлин заочно приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.
Он признан виновным по п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Максимальное наказание по ней – до 10 лет колонии.
Кроме того, суд запретил Свердлину в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов или каналов в интернете.
По версии следствия, в апреле 2022 г. Свердлин разместил в соцсети заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ, выдавая их за достоверные. Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в федеральном розыске с ноября 2023 г. В тот же месяц его внесли в список иностранных агентов.