Свердлина заочно приговорили к шести годам колонии за фейки о ВС РФ

Ведомости

Правозащитника Григория Свердлина (считается в России иноагентом) заочно приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Иноагент Свердлин заочно приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Он признан виновным по п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Максимальное наказание по ней – до 10 лет колонии.

Кроме того, суд запретил Свердлину в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов или каналов в интернете.

По версии следствия, в апреле 2022 г. Свердлин разместил в соцсети заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ, выдавая их за достоверные. Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в федеральном розыске с ноября 2023 г. В тот же месяц его внесли в список иностранных агентов.

