Свердлина заочно приговорили к шести годам колонии за фейки о ВС РФ

По версии следствия, в апреле 2022 г. Свердлин разместил в соцсети заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ, выдавая их за достоверные. Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, находящегося в федеральном розыске с ноября 2023 г. В тот же месяц его внесли в список иностранных агентов.