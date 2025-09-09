Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Стюарт Крэйг
Британский художник-постановщик и арт-директор Стюарт Крейг скончался в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает Deadline. Его смерть подтвердила Британская гильдия кинохудожников, опубликовав сообщение коллеги и друга мастера Нила Ламонта.
«С глубокой скорбью сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крейг скончался вчера вечером, 7 сентября 2025 г., в возрасте 83 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона. Стюарт был самым уважаемым художником-постановщиком в Великобритании и, скорее всего, во всем мире. Настоящий гигант!» – написал Ламонт.
Крейг считался одним из величайших специалистов в своём деле. Среди его ранних работ – «Человек-слон», «Грейсток: Легенда о Тарзане», «Повелитель обезьян», «Крик свободы», «Чаплин» и «Тайный сад».
Первую премию Американской киноакадемии он получил в 1983 г. за фильм «Ганди». В 1989 г. последовал второй «Оскар» за «Опасные связи», а в 1997 г. – третий, за «Английского пациента». Крейг также работал над серией фильмов о Гарри Поттере, снятых по книгам Джоан Роулинг.