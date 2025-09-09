Умер художник-постановщик фильмов о Гарри Поттере Стюарт Крэйг

Первую премию Американской киноакадемии он получил в 1983 г. за фильм «Ганди». В 1989 г. последовал второй «Оскар» за «Опасные связи», а в 1997 г. – третий, за «Английского пациента». Крейг также работал над серией фильмов о Гарри Поттере, снятых по книгам Джоан Роулинг.