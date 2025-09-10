Газета
Тимати посоветовал СБУ «искать его в клубе»

Ведомости

Российский исполнитель Тимур Юнусов (Тимати)  отреагировал на объявление его в розыск на Украине, посоветовав Службе безопасности республики «искать его в клубе». Он написал об этом в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«СБУ: "Мы разыскиваем Тимати!" Тимати: "Если я нужен тебе – ищи меня в клубе", – написал Юнусов.

Данные Тимати были внесены в розыскную базу СБУ 1 июля. В июне украинская спецслужба предъявила артисту заочное обвинение в нарушении порядка въезда в страну. Ему вменяется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

Тимати также включен в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец».

