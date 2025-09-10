Тимати посоветовал СБУ «искать его в клубе»

Российский исполнитель Тимур Юнусов (Тимати) отреагировал на объявление его в розыск на Украине, посоветовав Службе безопасности республики «искать его в клубе». Он написал об этом в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .