Пытавшаяся вступить в ВСУ россиянка проходила боевую подготовку в Казахстане
Россиянка, которую задержали сотрудники разведки ВС РФ при попытке вступить в одно из украинских вооруженных формирований, несколько месяцев находилась в Казахстане, где получила навыки боевой подготовки, передает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
«В феврале 2024 г. она выехала на территорию Республики Казахстан, где на протяжении пяти месяцев проходила стрелковую и минно-взрывную подготовку», – сказано в документах.
По данным агентства, россиянка в июле 2023 г. познакомилась с военнослужащим ВСУ в интернете. Он предложил ей участвовать в боевых действиях на стороне Украины, вступив в вооруженное формирование, на что девушка согласилась. Она была намерена нелегально пересечь границу РФ и добралась до необходимого места на автомобиле и пешком. Затем ее обнаружили военнослужащие ВС РФ и задержали.
В отношении обвиняемой заведено уголовное дело о покушении на государственную измену и покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ. Сейчас она находится под арестом.