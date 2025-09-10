Пытавшаяся вступить в ВСУ россиянка проходила боевую подготовку в Казахстане

По данным агентства, россиянка в июле 2023 г. познакомилась с военнослужащим ВСУ в интернете. Он предложил ей участвовать в боевых действиях на стороне Украины, вступив в вооруженное формирование, на что девушка согласилась. Она была намерена нелегально пересечь границу РФ и добралась до необходимого места на автомобиле и пешком. Затем ее обнаружили военнослужащие ВС РФ и задержали.