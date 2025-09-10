Скончалась заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

Артистка родилась 9 сентября 1936 г. в Эстонии. В 1960 г. она окончила театральное училище им. Б. В. Щукина и тогда же начала службу в театре имени Вахтангова. Помимо звания заслуженной артистки РСФСР, ее в 2021 г. также наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.