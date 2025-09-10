Газета
Общество

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

Ведомости
Сергей Пятаков / РИА Новости
Сергей Пятаков / РИА Новости

Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон умерла после продолжительной болезни на 90-м году жизни, сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.,

«За 60-летнюю карьеру эта сильная, глубокая и талантливая актриса сыграла в Вахтанговском театре более 30 значимых ролей и десятки – в кинофильмах и телеспектаклях», – подчеркнули представители театра. Позже там пообещали сообщить о дате и месте прощания с артисткой.

Артистка родилась 9 сентября 1936 г. в Эстонии. В 1960 г. она окончила театральное училище им. Б. В. Щукина и тогда же начала службу в театре имени Вахтангова. Помимо звания заслуженной артистки РСФСР, ее в 2021 г. также наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Петерсон играла в спектаклях «Пьеса без названия», «Человек с ружьем», «Улыбнись нам, Господи», «Баба Шанель» и др., а также в фильмах «Подводные рифы», «Тысяча душ», «Мартовские иды».

