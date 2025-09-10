ФСБ сообщила о задержании агента украинской разведки в Крыму
В Республике Крым задержали агента разведки украинского минобороны, который собирал и передавал данные о российских военнослужащих и объектах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, гражданин России 1981 г. р. передал фото- и видеоматериалы, а также координаты военных сооружений, объектов критической инфраструктуры и расположения средств ПВО через мессенджер WhatsApp. Украинские военные могли использовать эти данные для совершения диверсий и нанесения ударов по объектам.
Преступника задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), по которой максимальным наказанием считается пожизненное лишение свободы. Обвиняемого также могут осудить на срок от двенадцати до двадцати лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.
10 сентября сотрудники ФСБ РФ задержали в Ижевске еще одного агента военной разведки Украины, который готовил убийство ведущего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Фигурант хотел совершить преступление, подорвав самодельное взрывное устройство. В его телефоне была обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.