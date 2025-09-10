ФСБ сообщила о задержании агента украинской разведки в Крыму

Преступника задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), по которой максимальным наказанием считается пожизненное лишение свободы. Обвиняемого также могут осудить на срок от двенадцати до двадцати лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.