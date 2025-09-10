Курская полиция начала проверку информации о мошенничестве военкора Алехина

Сам Алехин прокомментировал видео в своем Telegram-канале. Он рассказал, что действительно встречался с неким Александром, предложившим помогать фронту через благотворительный фонд. По словам блогера, Александр предложил перечислить в фонд 200 млн руб., из которых 150 млн руб. нужно будет потратить на закупку медикаментов или медаппаратуры у близкой им компании. По словам Алехина, оставшиеся 50 млн предлагалось оставить фонду на его деятельность – то есть помощь фронту, по согласованию с выделяющим деньги. «Что Александр – совсем не тот, за кого себя выдает, уже понятно. И что он не имеет отношение к помощи фронту – тоже. Такие люди не пишут на скрытую камеру разговоры и не монтируют из них видео с претензией на разоблачение с моментальным запуском по сеточке каналов, которой волонтерское сообщество как кость в горле», – написал Алехин.