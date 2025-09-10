С пляжей Новороссийска эвакуировали туристов из-за угрозы атаки украинских БПЛА
На пляжах Новороссийска прошла эвакуация отдыхающих в связи с опасностью ударов беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Telegram-канал муниципального центра управления городом.
Действия, направленные на обеспечение безопасности туристов, коснулись пляжных территорий Дюрсо, Абрау бич, Широкая балка, Южная Озереевка, Суджукская коса и Алексино.
В комментариях к публикации на вопросы жителей также добавили, что общего решения по посещению детьми школьных занятий в городе нет. По информации управления образования, родители принимают его самостоятельно, как и в отношении детей в детских садах.
10 сентября в результате падения сбитого беспилотника в Новороссийске оказалось повреждено нежилое здание. Глава города Андрей Кравченко уточнил, что пострадавших нет. В городе режим беспилотной опасности отключили только в 13:11 мск.