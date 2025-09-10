СК возбудил уголовное дело в отношении многоженца Сухова
Следственный комитет во Владимирской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя региона Ивана Сухова. Его подозревают в совершении развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК РФ).
«Решение о наличии оснований для предъявления обвинения будет принято по результатам проведения расследования», – сообщили «РИА Новости» в СУСК по региону.
Сухов получил известность после интервью в декабре 2024 г., где рассказал, что живет в Москве с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире. Он утверждал, что зарабатывает достаточно, чтобы содержать семью.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказывала изданию, что, посетив семью, нарушений прав детей не выявила. Она отмечала, что оценка морально-этической стороны поведения Сухова и его жен не входит в ее компетенцию.