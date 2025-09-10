Путин уволил главу МВД Ингушетии

Президент России Владимир Путин освободил от должностей начальника управления МВД по Сахалинской области Арсена Исагулова и министра внутренних дел по Республике Ингушетии Михаила Коробкина. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на соответствующий указ главы государства.