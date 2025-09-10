Газета
Скончался посол в отставке Сергей Яковлев

На 78-м году жизни умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев. Об этом сообщили в МИД России.

«Руководство министерства, департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 5 сентября скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Яковлев Сергей Яковлевич», – говорится в сообщении ведомства.

Яковлев родился 24 января 1948 г. в Москве и окончил МГИМО в 1971 г. Более 40 лет он занимался ближневосточной проблематикой, работал в дипмиссиях в Судане, Египте и Сирии, а также курировал ближневосточное направление в посольстве России в США.

В 2000–2006 гг. Яковлев занимал должность посла России в ОАЭ, в 2006–2011 гг. был спецпредставителем министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию, в 2011–2015 гг. – послом России в Израиле.

С 2007 г. имел ранг чрезвычайного и полномочного посла. Его заслуги были отмечены орденом Дружбы и званием «Заслуженный работник дипломатической службы РФ».

