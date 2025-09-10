Скончался посол в отставке Сергей Яковлев

Яковлев родился 24 января 1948 г. в Москве и окончил МГИМО в 1971 г. Более 40 лет он занимался ближневосточной проблематикой, работал в дипмиссиях в Судане, Египте и Сирии, а также курировал ближневосточное направление в посольстве России в США.