Общество

Путин выразил соболезнования родным профессора Азы Тахо-Годи

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью почетного профессора филологического факультета МГУ им. Ломоносова Азы Тахо-Годи. Это следует из телеграммы президента на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Алибековны Тахо-Годи. Аза Тахо-Годи была известным ученым, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником», – говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что Тахо-Годи как «верный друг и соратница долгие годы бережно хранила богатейшее творческое, идейное наследие выдающегося российского философа и мыслителя Алексея Федоровича Лосева».

Тахо-Годи умерла на 103-м году жизни 8 сентября. С 1959 г. работала на кафедре классической филологии филфака МГУ, в 1962–1996 гг. возглавляла ее. В последние годы продолжала преподавать.

Она всю жизнь посвятила изучению античной литературы. Была доктором филологических наук, автором более 800 научных публикаций, составителем и редактором фундаментальных изданий античных текстов, включая полное собрание сочинений Платона на русском языке. Являлась председателем правления культурно-просветительского общества «Лосевские беседы», в 2004 г. по ее инициативе был открыт «Дом А.Ф. Лосева» в Москве.

