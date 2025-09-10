Путин выразил соболезнования родным профессора Азы Тахо-Годи

Она всю жизнь посвятила изучению античной литературы. Была доктором филологических наук, автором более 800 научных публикаций, составителем и редактором фундаментальных изданий античных текстов, включая полное собрание сочинений Платона на русском языке. Являлась председателем правления культурно-просветительского общества «Лосевские беседы», в 2004 г. по ее инициативе был открыт «Дом А.Ф. Лосева» в Москве.