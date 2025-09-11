Газета
Четыре человека погибли и 90 пострадали при взрыве бензовоза на шоссе в Мехико

Ведомости

Бензовоз взорвался на шоссе в Мехико, сообщает Associated Press. Погибли четыре человека, еще 90 пострадали, уточнила мэр города Клара Бругада в соцсети X.

Инцидент произошел в районе Истапалапа. По словам мэра, 10 человек уже выписаны из больниц.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о солидарности и поддержке семьям погибших. По ее словам, национальное управление гражданской обороны, национальная гвардия, министерство обороны и сеть больниц правительства Мексики сотрудничают с Кларой Бругадой и властями Мехико, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Взрыв произошел в 14:20 (23:20 мск) 10 сентября. Установка, загруженная 49 500 л топлива, перевернулась – это привело к взрыву с ударной волной, достигшей 28 автомобилей.

