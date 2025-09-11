Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Родченков переобъявлен в розыск
Бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова переобъявили в розыск в России, следует из базы МВД России.
По какой статье разыскивается Родченков, не раскрывается. До этого ему предъявляли обвинения в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.
Родченков переехал в США в январе 2016 г., став основным информатором WADA по делу об использовании российскими спортсменами допинга во время Олимпийских игр в Сочи. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории был включен в американскую государственную программу защиты свидетелей.
В декабре 2017 г. исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил от участия во всех Олимпийских играх вице-премьера и бывшего министра спорта Виталия Мутко и его экс-заместителя Юрия Нагорных. Также от участия в МОК был отстранен президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Спортсменам из РФ, не замеченным в употреблении допинга, разрешили участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.