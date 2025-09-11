Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Родченков переобъявлен в розыск

Ведомости

Бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова переобъявили в розыск в России, следует из базы МВД России.

По какой статье разыскивается Родченков, не раскрывается. До этого ему предъявляли обвинения в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.

Родченков переехал в США в январе 2016 г., став основным информатором WADA по делу об использовании российскими спортсменами допинга во время Олимпийских игр в Сочи. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории был включен в американскую государственную программу защиты свидетелей.

В декабре 2017 г. исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил от участия во всех Олимпийских играх вице-премьера и бывшего министра спорта Виталия Мутко и его экс-заместителя Юрия Нагорных. Также от участия в МОК был отстранен президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Спортсменам из РФ, не замеченным в употреблении допинга, разрешили участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её