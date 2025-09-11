Газета
Главная / Общество /

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Ведомости

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Специалисты зафиксировали толчок с эпицентром на глубине 72,8 км в 7:54 мск 11 сентября. «Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 175 км. <…> Магнитуда: 5,7», – говорится в публикации региональной службы.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке произошло 30 июля. Его магнитуда составила 8,8, что сделало его самым сильным в регионе с 1952 г. Землетрясение тогда вызвало цунами на побережье Северо-Курильска, активизировало вулканы, а южная часть полуострова сместилась почти на 2 м в юго-восточном направлении. После этого в регионе периодически повторяются более мелкие толчки.

