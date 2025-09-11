Обучение в автошколах подорожало на 20%

В первые семь месяцев 2025 г. начальная средняя стоимость обучения в автошколах России резко увеличилась на 20,2% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и достигла 42 879 руб. (против 35 682 руб. годом ранее). Об этом сообщило издание Gazeta.ru со ссылкой на исследователей «Бизнес-секретов», которые проанализировали данные Росстата.