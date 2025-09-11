Газета
Главная / Общество /

Обучение в автошколах подорожало на 20%

Ведомости

В первые семь месяцев 2025 г. начальная средняя стоимость обучения в автошколах России резко увеличилась на 20,2% в сравнении с тем же периодом 2024 г. и достигла 42 879 руб. (против 35 682 руб. годом ранее). Об этом сообщило издание Gazeta.ru со ссылкой на исследователей «Бизнес-секретов», которые проанализировали данные Росстата.

Как отметили аналитики, дороже всего стало получить знания в автошколе в Северо-Западном и Дальневосточном округах, где это стоит примерно 60 000–65 000 руб. В обратном рейтинге по минимальной цене обучения лидируют Приволжский и Северо-Кавказский федеральный округа. Там стоимость варьируется от 16 000 до 24 000 руб.

Кроме того, эксперты сравнили обучение в московских и санкт-петербургских автошколах. В Москве в среднем курс вождения обходится жителям в 46 700 руб. (и 43 800 руб. – в Подмосковье). В Санкт-Петербурге средняя цена достигает 55 800 руб.

