Гладков указал на тяжелую обстановку в Белгороде из-за ударов украинских дронов

В Белгороде и Белгородском районе, по сообщению Гладкова, с 10 сентября остаются закрытыми крупные торговые центры. Кроме того, на дистанционный режим переведены школы. Дети, которые ходят в детский сад, также должны по возможности оставаться дома. Если ее нет, учителя и воспитатели продолжают находиться в образовательных и дошкольных учреждениях.