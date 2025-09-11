Гладков указал на тяжелую обстановку в Белгороде из-за ударов украинских дронов
Ситуация в Белгороде и Белгородском районе тяжелая, отметил на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Главное – безопасность ваша и ваших близких, в первую очередь детей», – написал глава региона. Он посоветовал гражданам следить за оперативной информацией в том числе в Telegram-канале «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». По его словам, это действительно может спасти жизни.
В Белгороде и Белгородском районе, по сообщению Гладкова, с 10 сентября остаются закрытыми крупные торговые центры. Кроме того, на дистанционный режим переведены школы. Дети, которые ходят в детский сад, также должны по возможности оставаться дома. Если ее нет, учителя и воспитатели продолжают находиться в образовательных и дошкольных учреждениях.
Позже губернатор сообщил, что в Белгороде после ударов ВСУ пострадал мирный житель. Мужчину доставили в городскую больницу с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями живота и руки. Еще один дрон повредил остекление социального объекта и автомобиль.