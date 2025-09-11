Газета
Общество

Мошенникам назначили до 14 лет за хищение средств с приложений умерших абонентов

Ведомости

Бутырский суд Москвы приговорил участников преступного сообщества, которые похитили более 50 млн руб. со счетов умерших граждан, к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет, а также назначил им штрафы в размере от 250 000 руб. до 400 000 руб. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, в преступное сообщество входили сотрудники федеральных операторов сотовой связи и банков. Их осудили по ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 3 ст. 183 (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленники имели доступ к базам данных операторов связи, информации банковских учреждений и государственных органов. Благодаря этому они оперативно получали информацию о датах смерти абонентов и производили перевыпуск их сим-карт. В ФСБ рассказали ТАСС, что такая схема позволила преступникам получить доступ к мобильным приложениям бывших клиентов и вывести на подконтрольные счета более 50 млн руб.

26 августа Центральный районный суд Челябинска арестовал 18-летнего студента колледжа по подозрению в мошенничестве. Молодой человек стал фигурантом нескольких уголовных дел после того, как был задержан в в Еткульском районе при попытке забрать 120 000 руб. у 91-летней женщины по заданию своих кураторов. 

Против студента возбудили четыре уголовных дела, которые объединены в одно производство. Обвинения включают мошенничество, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также покушение на мошенничество. В Центральном районном суде Челябинска ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 27 дней.

