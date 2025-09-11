Мошенникам назначили до 14 лет за хищение средств с приложений умерших абонентов

Бутырский суд Москвы приговорил участников преступного сообщества, которые похитили более 50 млн руб. со счетов умерших граждан, к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет, а также назначил им штрафы в размере от 250 000 руб. до 400 000 руб. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.