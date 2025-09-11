Газета
Главная / Общество /

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Калининграде

Ведомости

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в калининградском аэропорту «Храброво». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. 

8 августа самолет DHC-6-400 авиакомпании «Тайга» совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, откуда и начинался его маршрут, после обнаружения технической неисправности. Самолет летел из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань (город в Хабаровском крае). Решение о возвращении в аэропорт вылета «через некоторое время» после начала полета принял экипаж. На борту находилось 14 человек, четверо из них – дети.

