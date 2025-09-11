Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Калининграде
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в калининградском аэропорту «Храброво». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
