Дрозденко сообщил о ликвидации пожара на судне в порту Приморск
Открытое горение на судне в порту Приморск, возникшее после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), ликвидировано, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По словам главы региона, затопления и разлива нефтепродуктов нет. Дрозденко также сообщил, что в Приморске потушено возгорание на насосной станции. Пострадавших нет.
Ночью в небе над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 30 БПЛА. По словам Дрозденко, фрагменты беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Обошлось без пострадавших.
Росавиация ввела временные ограничения на работу петербургского «Пулково», а также аэропортов Иваново («Южный»), Пскова, Ярославля («Туношна»). Мера действовала и в воздушной гавани Калуги («Грабцево»), в 07:00 мск пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил об ее отмене.