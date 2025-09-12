Дрозденко сообщил о ликвидации пожара на судне в порту Приморск

Ночью в небе над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 30 БПЛА. По словам Дрозденко, фрагменты беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Обошлось без пострадавших.