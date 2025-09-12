Синоптики сообщили о самой засушливой осени за полтора века
Осень 2025 г. в Москве оказалась самой засушливой за последние полтора века. Последние осадки выпали в столице еще в конце августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «РИА Новости».
По его словам, за 146 лет регулярных метеонаблюдений, ведущихся с 1879 г., впервые за первую половину сентября в столице не выпало ни капли осадков. Последний дождь прошел в Москве две недели назад.
Синоптик уточнил, что бабье лето и засушливая погода сохранятся до 17 сентября, после чего начнутся дожди. Таким образом, сентябрь 2025 г. установит исторический рекорд по засухе.
10 сентября Тишковец сообщал, что летнее тепло в столице сохранится до 13–14 сентября, после чего станет немного прохладнее.