В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Позже AKIPress со ссылкой на Иинститут сейсмологии Киргизии сообщало, что землетрясение произошло в 13:57 по местному времени (10:57 мск). Сила подземных толчков в эпицентре составила около 4,5 балла. В Бишкеке она составила 4 балла.