В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3
В столице Киргизии – Бишкеке произошло землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 4,3. Об этом сообщает AKIPress.
По данным агентства, жители города начали ощущать подземные толчки около 14:00 по местному времени (11:00 мск). Эпицентр находился вблизи села Беш-Кюнгей на глубине 1 км.
Позже AKIPress со ссылкой на Иинститут сейсмологии Киргизии сообщало, что землетрясение произошло в 13:57 по местному времени (10:57 мск). Сила подземных толчков в эпицентре составила около 4,5 балла. В Бишкеке она составила 4 балла.
По предварительным данным института, очаг землетрясения находился на территории Киргизии, в 20 км к юго-востоку от Бишкека.
11 сентября сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 4,5 в акватории Тихого океана вблизи Северных Курил. Землетрясение произошло в 20:43 по местному времени (12:43 мск). Эпицентр сейсмического события располагался в 115 км южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км. Подземные толчки не ощущались в населенных пунктах Курильских островов. Угроза цунами не объявлялась.