Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Ведомости

В столице Киргизии – Бишкеке произошло землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 4,3. Об этом сообщает AKIPress.

По данным агентства, жители города начали ощущать подземные толчки около 14:00 по местному времени (11:00 мск). Эпицентр находился вблизи села Беш-Кюнгей на глубине 1 км.

Позже AKIPress со ссылкой на Иинститут сейсмологии Киргизии сообщало, что землетрясение произошло в 13:57 по местному времени (10:57 мск). Сила подземных толчков в эпицентре составила около 4,5 балла. В Бишкеке она составила 4 балла.

По предварительным данным института, очаг землетрясения находился на территории Киргизии, в 20 км к юго-востоку от Бишкека.

11 сентября сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 4,5 в акватории Тихого океана вблизи Северных Курил. Землетрясение произошло в 20:43 по местному времени (12:43 мск). Эпицентр сейсмического события располагался в 115 км южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км. Подземные толчки не ощущались в населенных пунктах Курильских островов. Угроза цунами не объявлялась.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её