Захарова вспомнила «Собачье сердце» Булгакова после вопросов «Дождя»

«То, как вы все это формулируете, мне напомнило Михаила Булгакова, "Собачье сердце". Вы против поддержки <…> детей? Или вам денег жалко?» – сказала Захарова, отметив, что вопрос журналиста «Дождя» оказался «примерно такого же уровня». Представитель телеканала спросил о том, поддерживает ли политик «возбуждение уголовных дел в отношении независимых журналистов, в том числе тех, кто вынужден был покинуть Россию, объявление их в розыск».