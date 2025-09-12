Захарова вспомнила «Собачье сердце» Булгакова после вопросов «Дождя»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что вопросы от телеканала «Дождь
«То, как вы все это формулируете, мне напомнило Михаила Булгакова, "Собачье сердце". Вы против поддержки <…> детей? Или вам денег жалко?» – сказала Захарова, отметив, что вопрос журналиста «Дождя» оказался «примерно такого же уровня». Представитель телеканала спросил о том, поддерживает ли политик «возбуждение уголовных дел в отношении независимых журналистов, в том числе тех, кто вынужден был покинуть Россию, объявление их в розыск».
Дипломат поинтересовалась, каким образом можно поддерживать юридическую процедуру. Она также задала несколько риторических вопросов о том, кто вынуждал журналистов уезжать из России. По словам журналиста, это сделали «законы, которые были приняты».
При этом Захарова подчеркнула, что покинувшие страну журналисты приняли решение самостоятельно. «Мы всем миром в правовом государстве живем – под давлением закона. <...> Каждый человек в правовом государстве, системе международного права ощущает давление закона», – сказала она.