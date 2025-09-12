Путин: в мире будущего есть место только для любви и дружбы
В мире будущего есть место любви и дружбе, но не эгоистам и одиночкам в киберпространстве, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Трансляцию ведет Кремль.
«Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», - сказал глава государства.
Он также отметил, что одной из главных культурных задач остается сохранение общей исторической памяти. При этом национальная культура, по его мнению, способна развиваться только во взаимодействии с другими культурами.
Впервые форум объединенных культур состоялся в 2012 г. В 2025 г. он проходит с 11 по 13 сентября. Его главной темой стало «возвращение к культуре – новые возможности».