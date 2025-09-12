В Омске нашли мертвым чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко

По версии следствия, подозреваемый пришел к потерпевшему в гости и выстрелил из пистолета ТТ в ходе конфликта по личным причинам. На месте преступления были обнаружены гильза и пуля, а в автомобиле фигуранта – пистолет и патроны к нему. Прокуратура Омской области отметила, что задержанный признал вину, однако не стал давать показания. Суд принял решение о его аресте на два месяца.