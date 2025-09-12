Газета
В Омске нашли мертвым чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко

Ведомости

Чемпиона Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко нашли в Омске мертвым с огнестрельным ранением, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В СУ СК России по Омской области сообщили, что в жилом доме на улице 4-й Крымский переулок нашли мертвого 31-летнего мужчину, однако имя в публикации не уточнили. Жертве выстрелили в голову. В рамках расследования преступления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи совместно с сотрудниками региональной полиции выяснили, что к преступлению причастен 23-летний знакомый погибшего. По данным СУ СК, подозреваемый выехал из Омской области после убийства, но был задержан в Новосибирской области. При установлении вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

По версии следствия, подозреваемый пришел к потерпевшему в гости и выстрелил из пистолета ТТ в ходе конфликта по личным причинам. На месте преступления были обнаружены гильза и пуля, а в автомобиле фигуранта – пистолет и патроны к нему. Прокуратура Омской области отметила, что задержанный признал вину, однако не стал давать показания. Суд принял решение о его аресте на два месяца.

Михайленко стал победителем первенства Европы среди юношей в 2008 г. Соревнования, где он представлял Омский областной центр олимпийской подготовки по боксу, проходили в Сербии. Спортсмен одержал победу в боях с боксерами из Хорватии и Турции, а в финале поборолся за лидерство с Беюкши Мамедовым из Украины.

