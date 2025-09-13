Газета
Полеты в аэропортах Волгограда и Ярославля временно приостановлены

Ведомости

В аэропортах Волгограда и Ярославля («Туношна») введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в Ярославле вводились утром 12 сентября. Тогда же в регионе временно ограничивали работу мобильного интернета, что власти объяснили угрозой атак беспилотников. Работа аэропорта Волгограда последний раз ограничивалась 7 сентября – мера действовала несколько часов с 00:30 мск.

