Полеты в аэропортах Волгограда и Ярославля временно приостановлены

Ограничения в Ярославле вводились утром 12 сентября. Тогда же в регионе временно ограничивали работу мобильного интернета, что власти объяснили угрозой атак беспилотников. Работа аэропорта Волгограда последний раз ограничивалась 7 сентября – мера действовала несколько часов с 00:30 мск.