На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,7
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,7, сообщил в своем Telegram- канале губернатор Владимир Солодов. Объявлена угроза цунами, данных о разрушениях нет.
«Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», – написал глава региона.
По информации Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе
Управление МЧС уточнило, что высота волны может составить до 120 см у мыса Маячного, Халактырского пляжа, до 37 см – в Усть-Камчатском округе, до 26 см – в районе Алеутского округа и до 9 см – у Петропавловска-Камчатского.