На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,7

Управление МЧС уточнило, что высота волны может составить до 120 см у мыса Маячного, Халактырского пляжа, до 37 см – в Усть-Камчатском округе, до 26 см – в районе Алеутского округа и до 9 см – у Петропавловска-Камчатского.