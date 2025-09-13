Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,7

Ведомости

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,7, сообщил в своем Telegram- канале губернатор Владимир Солодов. Объявлена угроза цунами, данных о разрушениях нет.

«Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», – написал глава региона.

По информации Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе

Управление МЧС уточнило, что высота волны может составить до 120 см у мыса Маячного, Халактырского пляжа, до 37 см – в Усть-Камчатском округе, до 26 см – в районе Алеутского округа и до 9 см – у Петропавловска-Камчатского.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь