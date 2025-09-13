Аэропорты Ярославля и Волгограда возобновили работу после ограничений

Ограничения в аэропортах ввели после сообщений Минобороны о сбитых ночью 42 беспилотниках над семью регионами России. В частности, над Ростовской областью было сбито 15 беспилотников, над Белгородской областью – 12, над Волгоградской областью – 10. Также над Крымом были перехвачены два БПЛА и по одному дрону – над Калужской, Курской и Смоленской областями.