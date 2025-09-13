Кадыров поддержал решение дочери Айшат уйти из политики
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение своей старшей дочери Айшат Кадыровой уйти из политики. Он пояснил, что считает политику не совсем женским делом, особенно в Чеченской Республике.
Айшат Кадырова покинула пост вице-премьера правительства в феврале 2025 г. Кадыров указал, что Айшат сама изъявила желание уйти из политики и он дал на это согласие.
«Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Старшая дочь главы Чечни родилась 31 декабря 1998 г. в селе Центорой. Она окончила Чеченский государственный университет и с 2016 г. возглавляет модный дом Firdaws. В 2020 г. была назначена первым замминистра культуры Чеченской Республики, в 2021 г. – министром культуры, а в 2023 г. стала заместителем председателя правительства региона.
В 2024 г. Айшат Кадырова была награждена медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова» и орденом Донецкой народной республики за поддержку бойцов в зоне спецоперации.