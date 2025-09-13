Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу
Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, освободилась после 16 лет заключения. Об этом свидетельствуют материалы суда, оказавшиеся в распоряжении «РИА Новости».
Хасис была арестована в ноябре 2009 г. и отбывала наказание в мордовской женской исправительной колонии. В конце августа в отношении нее установлен административный надзор.
Маркелов и Бабурова были застрелены 19 января 2009 г. в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких убийств 2000-х годов.
За содеянное Никита Тихонов был приговорен к пожизненному сроку, его гражданская жена Евгения Хасис – к 18 годам лишения свободы. Суд установил, что убийство было местью за антифашистскую деятельность Маркелова.
В 2022 г. Верховный суд снизил срок наказания Хасис до 17 лет, исключив эпизод о незаконном обороте оружия из-за истечения сроков давности. Ее ответственность сохранилась только по делу об убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой было признано «эксцессом исполнителя» – незапланированным действием Тихонова.