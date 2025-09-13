Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

В 2022 г. Верховный суд снизил срок наказания Хасис до 17 лет, исключив эпизод о незаконном обороте оружия из-за истечения сроков давности. Ее ответственность сохранилась только по делу об убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой было признано «эксцессом исполнителя» – незапланированным действием Тихонова.