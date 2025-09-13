Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу

Ведомости

Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, освободилась после 16 лет заключения. Об этом свидетельствуют материалы суда, оказавшиеся в распоряжении «РИА Новости».

Хасис была арестована в ноябре 2009 г. и отбывала наказание в мордовской женской исправительной колонии. В конце августа в отношении нее установлен административный надзор.

Маркелов и Бабурова были застрелены 19 января 2009 г. в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких убийств 2000-х годов.

За содеянное Никита Тихонов был приговорен к пожизненному сроку, его гражданская жена Евгения Хасис – к 18 годам лишения свободы. Суд установил, что убийство было местью за антифашистскую деятельность Маркелова.

В 2022 г. Верховный суд снизил срок наказания Хасис до 17 лет, исключив эпизод о незаконном обороте оружия из-за истечения сроков давности. Ее ответственность сохранилась только по делу об убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой было признано «эксцессом исполнителя» – незапланированным действием Тихонова.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь