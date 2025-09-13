При взрыве в баре в Мадриде пострадали 25 человек
В результате взрыва в баре в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде пострадали как минимум 25 человек, из них трое получили серьезные травмы. Об этом сообщает El País со ссылкой на правоохранителей.
По данным издания, взрыв произошел в 15:00 по местному времени (16:00 мск). В результате была разрушена одна из стен бара. Взрыв также затронул жилое помещение, расположенное над заведением.
На месте происшествия работают пожарные бригады и полицейские. Пожарные разбирают завалы. Полиция оценивает ущерб, нанесенный зданию.