При взрыве в баре в Мадриде пострадали 25 человек

В результате взрыва в баре в районе Пуэнте-де-Вальекас в Мадриде пострадали как минимум 25 человек, из них трое получили серьезные травмы. Об этом сообщает El País со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, взрыв произошел в 15:00 по местному времени (16:00 мск). В результате была разрушена одна из стен бара. Взрыв также затронул жилое помещение, расположенное над заведением.

На месте происшествия работают пожарные бригады и полицейские. Пожарные разбирают завалы. Полиция оценивает ущерб, нанесенный зданию.

