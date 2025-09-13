Газета
Поезда после взрыва в Орловской области направили по альтернативному маршруту

В Орловской области, где в результате взрыва на рельсах погибли двое росгвардейцев, движение поездов организовано по альтернативному маршруту. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД). 

Маршрут организован на период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка. 

Для пассажиров «Ласточек» запутили автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск для продолжения маршрута на «Ласточках» до конечных станций.

Пассажиров, задержанных в пути более четырех часов, а также тех, кто ждут выезда на вокзалах, обеспечат питанием, сообщили в МЖД.

Вечером при проверке рельсов в Орловской области были найдены взрывные устройства. В результате подрыва одного из них погибли двое росгардейцев, еще один ранен. 

Из-за проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка было задержано движение 11 поездов. Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск – это 457 человек. 

