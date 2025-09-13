Поезда после взрыва в Орловской области направили по альтернативному маршруту
В Орловской области, где в результате взрыва на рельсах погибли двое росгвардейцев, движение поездов организовано по альтернативному маршруту. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).
Маршрут организован на период проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка.
Для пассажиров «Ласточек» запутили автобусы со станций Змиевка и Малоархангельск для продолжения маршрута на «Ласточках» до конечных станций.
Пассажиров, задержанных в пути более четырех часов, а также тех, кто ждут выезда на вокзалах, обеспечат питанием, сообщили в МЖД.
Из-за проведения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка было задержано движение 11 поездов. Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск – это 457 человек.