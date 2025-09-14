В Госдуме готовят законопроект о единых правилах работы госпитальных школ

Для таких детей учеба становится не столько обязанностью, сколько элементом лечения, реабилитации и веры в то, что все будет хорошо, отмечает Буцкая. Эта уверенность укрепляется как у самого ребенка, так и у его родителей, когда они видят, что ребенок продолжает учиться или готовится к сдаче экзаменов. Разработка законопроекта ведется совместно с министерствами здравоохранения и просвещения.