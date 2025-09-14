В Госдуме готовят законопроект о единых правилах работы госпитальных школ
Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в Госдуму законопроект о госпитальных школах. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, пишут «РИА Новости». Госпитальная школа – школа для детей, которые больше 21 дня находятся в больнице.
По словам парламентария, во многих регионах уже открыты такие школы, но проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их деятельность. Буцкая подчеркнула, что финансирование на эти цели предусмотрено, и государство гарантирует каждому ребенку бесплатное школьное образование. При наличии финансирования ключевым становится вопрос обеспечения постоянной и эффективной работы таких школ, для чего и необходим отдельный закон.
Буцкая отметила, что ежегодно через медицинские учреждения в России проходит около 6 млн детей, из которых примерно 400 000 находятся на лечении свыше 21 дня. Существует около 60 различных диагнозов и состояний, требующих длительного лечения. Многие из этих состояний не ограничивают подвижность ребенка, то есть, находясь в стационаре, он может свободно передвигаться, общаться и осваивать учебную программу.
Для таких детей учеба становится не столько обязанностью, сколько элементом лечения, реабилитации и веры в то, что все будет хорошо, отмечает Буцкая. Эта уверенность укрепляется как у самого ребенка, так и у его родителей, когда они видят, что ребенок продолжает учиться или готовится к сдаче экзаменов. Разработка законопроекта ведется совместно с министерствами здравоохранения и просвещения.