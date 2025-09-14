В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, ограничения введены в аэропорту «Стригино» и необходимы для обеспечения безопасности полетов. Подробности о сроках действия ограничений и причинах их введения не уточняются.
В ночь на 14 сентября ограничения также вводились в аэропортах Калуги и Санкт-Петербурга. Ограничения были сняты в 3:17 и 6:09 соответственно.