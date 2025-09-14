Минпромторг предложил признать русскую кухню нематериальным наследием
Всероссийский фестиваль русской кухни должен обозначить намерение государства официально признать русскую кухню нематериальным наследием России. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на методические рекомендации по организации фестиваля, которые разработал Минпромторг РФ.
«Ключевые задачи: обозначить намерение государства официально признать русскую кухню нематериальным наследием России и важным направлением внутренней политики и государственной поддержки, инициировать увеличение количества мест в России, где можно отведать русскую кухню», – отмечается в документе.
Проведение фестиваля, следует из документа, призвано популяризировать русскую кухню и «раскрепощать спрос на русское», а также формировать в сознании людей позитивный образ русской кухни и российских продуктов.
Документ был разработан рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при министерстве и направлен органам исполнительной власти всех субъектов, уточняет ТАСС.
Минпромторг в методических рекомендациях также дал определение термину «русская кухня». Со ссылкой на документ ТАСС писал, что русская кухня – это кулинарный бренд, представляющий совокупность наименований блюд и кулинарных техник, которые устойчиво ассоциируются с Россией.