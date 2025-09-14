Минпромторг предложил признать русскую кухню нематериальным наследием

Минпромторг в методических рекомендациях также дал определение термину «русская кухня». Со ссылкой на документ ТАСС писал, что русская кухня – это кулинарный бренд, представляющий совокупность наименований блюд и кулинарных техник, которые устойчиво ассоциируются с Россией.