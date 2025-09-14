В аэропорту Саранска ограничили прием и выпуск рейсов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены утром 14 сентября в аэропорту Саранска в Мордовии, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. До этого полеты временно ограничили в аэропорту Нижнего Новгорода. По данным Минобороны РФ, там утром 14 сентября был сбит один украинский беспилотник.
Ночью также вводились меры в аэропорту «Пулково», утром ограничения на полеты сняли. Кореняко сообщил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов.