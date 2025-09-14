Машинист погиб при сходе с рельсов тепловоза в Ленобласти

14 сентября тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Лужском районе на перегоне Строганово – Мшинская. Дрозденко сообщал, что следователи проверят версию диверсии. Сейчас на месте происшествия идут проверочные действия и организуются восстановительные работы.