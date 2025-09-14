Машинист погиб при сходе с рельсов тепловоза в Ленобласти
Машинист поезда, который сошел с рельсов в Гатчинском округе Ленинградской области, умер в машине скорой помощи, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
14 сентября тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Лужском районе на перегоне Строганово – Мшинская. Дрозденко сообщал, что следователи проверят версию диверсии. Сейчас на месте происшествия идут проверочные действия и организуются восстановительные работы.
«Погиб машинист поезда – его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой», – написал Дрозденко.
Губернатор сообщил также о направлении дополнительных сил для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направлениях. Будет увеличено количество автобусов на направлении Луга – Гатчина – Петербург, добавил он.