Тишковец заявил о скором начале метеорологической осени в Центральной России

15 и 16 сентября Центральная Россия пока останется во власти малооблачного антициклона: в Москве днем температура воздуха составит +19…+22. В середине недели облаков в небе станет больше, но дожди ожидаются только в западных районах Подмосковья, написал Тишковец. Рабочая неделя, как отметил синоптик, будет постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов, а по-настоящему осенняя погода установится в следующие выходные.