Тишковец заявил о скором начале метеорологической осени в Центральной России

На предстоящей неделе в центральных регионах России начнется метеорологическая осень, по-настоящему осенняя погода наступит в следующие выходные, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

15 и 16 сентября Центральная Россия пока останется во власти малооблачного антициклона: в Москве днем температура воздуха составит +19…+22. В середине недели облаков в небе станет больше, но дожди ожидаются только в западных районах Подмосковья, написал Тишковец. Рабочая неделя, как отметил синоптик, будет постепенной подготовкой к мягкой смене климатических сезонов, а по-настоящему осенняя погода установится в следующие выходные.

Ожидаются проливные дожди – в столице выпадет около трети от всей месячной нормы, прогнозируются штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Ночью 20 сентября похолодает до +10…+13, днем – «с трудом» до +16, написал Тишковец.

«В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и, с задержкой в 16 суток, проведет смену климатических сезонов», – добавил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал «Ведомости. Городу», что во второй декаде сентября Москву ждет преимущественно теплая и безоблачная погода выше климатической нормы. Но во второй половине месяца ситуация будет стабилизироваться в связи с приходом астрономической осени.

По данным «Фобоса», в октябре температура в Москве будет выше климатической нормы примерно на два градуса при близком к обычному количеству осадков. С 6 октября температура опустится ниже 8 градусов, что, по словам Тишковца, станет сигналом для коммунальных служб о переходе на отопительный сезон.

