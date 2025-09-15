Мужчина погиб при взрыве газа в многоэтажке в Иркутской области

В результате взрыва обрушилось перекрытие между первым и вторым этажом. Все двери и остекление выбиты, повреждены 10 квартир и внешняя стена, проинформировал Кобзев. Поврежденные строительные конструкции осмотрит на предмет обрушения организация «Стройтехноком». После этого будет принято решение по обрушению поврежденных конструкций или их укреплению.