Мужчина погиб при взрыве газа в многоэтажке в Иркутской области
Тело 56-летнего мужчины было обнаружено при разборе конструкций после взрыва газа в многоквартирном доме в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Известно также о трех пострадавших, двое из которых госпитализированы. Возгорания за взрывом не последовало. В доме выбило окно. Самостоятельно здание покинули 79 жильцов, включая 12 детей. По данным на 00:55 мск, на месте работали 16 спасателей и пять единиц техники.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что среди пострадавших – ребенок 2012 года рождения, которому госпитализация не потребовалось. По словам главы региона, всего в доме 100 квартир, прописано 250 человек. Для жильцов был организован пункт временного размещения. сейчас там находятся 22 человека, включая 12 детей.
В результате взрыва обрушилось перекрытие между первым и вторым этажом. Все двери и остекление выбиты, повреждены 10 квартир и внешняя стена, проинформировал Кобзев. Поврежденные строительные конструкции осмотрит на предмет обрушения организация «Стройтехноком». После этого будет принято решение по обрушению поврежденных конструкций или их укреплению.