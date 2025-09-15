ФАС выявила картель на поставку лекарств на 1,1 млрд рублей
ФАС России признала компании «Примафарм» и «Профарм» нарушившими антимонопольное законодательство. По данным ведомства, организации заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ФАС.
Было установлено, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах и имели устойчивые финансово-хозяйственные взаимоотношения. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила более 1,1 млрд руб. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной цены.
Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.
1 сентября стало известно, что ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех участников торгов на территории Москвы, Северной Осетии, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Ростовской и Свердловской областей. Общая сумма заключенных с нарушениями торгов превысила 949 млн руб.