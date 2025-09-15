ФАС выявила картель на поставку лекарств на 1,1 млрд рублей

ФАС России признала компании «Примафарм» и «Профарм» нарушившими антимонопольное законодательство. По данным ведомства, организации заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ФАС.