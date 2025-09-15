Более 700 000 человек стали участниками конкурса «Это у нас семейное»
Завершилась регистрация на второй сезон конкурса «Это у нас семейное», который стал частью национального проекта «Семья». Всего зарегистрировался 726 191 участник из 196 576 семей. Конкурс проводится под эгидой президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Зампред правительства Татьяна Голикова отметила, что проект укрепляет культурные традиции и напоминает о значении преемственности.
«Такие проекты, как «Это у нас семейное», вносят значительный вклад в сохранение нашего культурного кода. Они напоминают нам о силе семьи, о важности корней и о том, что именно в семье формируются основы патриотизма и любви к Родине», – пояснил она.
Самыми активными регионами стали Москва (53 410 участников), Санкт-Петербург (49 203), Ставропольский край (38 124), Московская область (35 372) и Краснодарский край (27 913). В семейные команды вошли и родственники из-за рубежа. Чаще всего – из Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Германии.
Количество участников увеличилось на 140 000 по сравнению с прошлым годом. Самому младшему участнику 5 лет. Женщины составляют 61%, мужчины – 39%. Около 25% участников – родители и законные представители, еще 25% – дети, 16% – бабушки и дедушки. Более 7500 прабабушек и прадедушек также принимают участие. В 959 семьях представлены пять поколений.
Гендиректор платформы Андрей Бетин подчеркнул, что конкурс дает возможность семьям стать ближе: «Для многих он стал доброй традицией, не просто соревнованием, а возможностью стать еще ближе, вместе создать новые теплые воспоминания и открыть в себе и своих близких новые таланты».
Дистанционный этап завершится 1 октября. Участники выполняют задания по истории, культуре и семейным традициям – от кулинарных вечеров до «Пушкинских чтений» и экологических инициатив. Полуфиналисты будут определены осенью, финал пройдет летом 2026 г. в День семьи, любви и верности. Победители получат 60 сертификатов по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.
В первом сезоне участие приняли 587 250 человек из 102 735 семей из 89 регионов и 81 страны. Старт второго сезона дал президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета 27 мая.