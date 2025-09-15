В аэропорту Батуми задержали героя докфильма Netflix «Аферист из Tinder»
Главный герой документального фильма Netflix «Аферист из Tinder», гражданин Израиля Симон Леваев был задержан в аэропорту Батуми. Об этом сообщает «Рустави-2» со ссылкой на МВД Грузии.
Телеканал отмечает, что 35-летний Леваев обвиняется в многочисленных мошеннических преступлениях и разыскивается по линии Интерпола. Мужчина знакомился с женщинами через приложение Tinder и входил в их доверие, после чего вымогал у них деньги.
Британский фильм «Аферист из Tinder» режиссера Фелисити Моррис был выпущен на платформе Netflix в феврале 2022 г.