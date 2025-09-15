Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Тюмени стартовал промышленно-энергетический форум TNF

Ведомости

В Тюмени 15 сентября открылся промышленно-энергетический форум TNF 2025, который продлится до 18 сентября. Об этом сообщается на сайте форума.

Его деловая программа посвящена актуальным вызовам отрасли, созданию отечественных технологий для добычи и транспортировки углеводородов, а также подготовке квалифицированных кадров для топливно-энергетического комплекса.

Организатор форума – ассоциация «Нефтегазовый кластер», объединяющая более 190 компаний из 26 регионов России, в том числе производителей продукции для ТЭК и нефтесервисные организации.

Форум собрал представителей не только российских компаний, но и Казахстана, Ирана, ОАЭ и Китая. Белоруссия представила объединенный стенд машиностроительных и нефтехимических предприятий.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил на открытии, что форум укрепил свой статус важнейшей межотраслевой площадки, где принимаются ключевые решения и формируются новые кооперационные цепочки. По его словам, программа TNF 2025 выстроена в логике реализации энергетической стратегии России до 2050 г. и акцентирована на разработке и производстве нового оборудования, внедрении передовых IT-решений, цифровых двойников, роботизации и технологий искусственного интеллекта.

Отдельное внимание уделили вопросам управления качеством и сертификацией. Единый оператор испытаний и Институт нефтегазовых технологических инициатив провели сессию, посвященную обновленным подходам к управлению испытаниями и сертификации в ТЭК. Директор по сертификации ЕОИ Алексей Огорелков подчеркнул, что ключевой задачей является выстраивание цепочки своевременной и качественной поставки оборудования для компаний без необходимости повторных расходов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте