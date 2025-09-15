В Тюмени стартовал промышленно-энергетический форум TNF

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил на открытии, что форум укрепил свой статус важнейшей межотраслевой площадки, где принимаются ключевые решения и формируются новые кооперационные цепочки. По его словам, программа TNF 2025 выстроена в логике реализации энергетической стратегии России до 2050 г. и акцентирована на разработке и производстве нового оборудования, внедрении передовых IT-решений, цифровых двойников, роботизации и технологий искусственного интеллекта.